Z nadgradnjo proge Zidani Most-Zagorje hitrost vlakov do 160 kilometrov na uro

Zidani Most, 5. aprila - Direkcija za infrastrukturo načrtuje nadgradnjo železniške proge Zidani Most-Zagorje, ki bo po prenovi omogočala hitrost vlakov do 160 kilometrov na uro. Trenutno potekajo javne objave pobud za državne prostorske načrte za nadgradnjo proge med Zidanim Mostom in postajo Ljubljana Zalog.