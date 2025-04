Sindikati o pokojninski noveli: Ni idealna, je pa boljša kot pred pogajanji

Ljubljana, 2. aprila - Sindikalna stran je današnji podpis predloga pokojninske reforme pospremila s priznanjem, da gre za kompromis, da rešitve niso idealne, so pa po pogajanjih s socialnimi partnerji boljše, kot bi bile glede na prvotna vladna izhodišča. Sindikati so v pogajanjih zasledovali cilj, da hkrati zaščitijo položaj sedanjih in bodočih upokojencev, so dejali.