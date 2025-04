Srbske organizacije pozivajo EU in ESČP k ukrepanju zaradi pregona aktivistov v Srbiji

Novi Sad, 2. aprila - Več kot 100 srbskih organizacij civilne družbe, aktivističnih skupin in političnih strank je danes predstavnikom EU in Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) poslalo pismo s pozivom, naj se odzovejo na politični pregon in priprtje novosadskih aktivistov, so sporočili iz skupine SviĆe, prvopodpisane v pismu.