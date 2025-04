Ljubljana, 2. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi burje zaprta primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Obvoz je možen po regionalni cesti, kjer že nastajajo zastoji. Zastoji so tudi na cesti Pivka-Postojna med Prestrankom in Rakitnikom v obe smeri.