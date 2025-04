Grčija bo za okrepitev obrambe namenila 25 milijard evrov

Atene, 2. aprila - Grčija bo do leta 2036 namenila 25 milijard evrov za prenovo svoje obrambe, je danes napovedal premier Kiriakos Micotakis, ki je reformo označil za najpomembnejšo v sodobni zgodovini države. Konservativni premier je v parlamentu tudi opozoril na negotovo mednarodno okolje in na izzive, s katerimi se sooča njegova država in vsa Evropa.