Na Ljubljanski borzi dopoldne največ zanimanja za NLB

Ljubljana, 2. aprila - Na Ljubljanski borzi sredi trgovalnega tedna prevladujejo negativna gibanja, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,16 odstotka. Najbolj se cenijo delnice Zavarovalnice Triglav, Telekoma Slovenije, Save Re in Krke, dražje kot v torek so za zdaj le delnice Luke Koper. Vlagatelji največ povprašujejo po delnicah NLB, katerih tečaj ostaja nespremenjen.