Socialni partnerji podpisali dogovor o predlagani pokojninski noveli

Ljubljana, 2. aprila - Spoštljiv dialog med različnimi akterji je tisti, ki pripelje do najboljših rešitev in do najbolj uravnoteženih rešitev, je ob podpisu dogovora o predlagani pokojninski noveli poudaril premier Robert Golob. Poudaril je, da je pokojninska reforma nuja, ker se družba stara in ker je treba poskrbeti za javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema.