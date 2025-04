Goljufi z računa celjskega podjetja ukradli več kot 700.000 evrov

Celje, 2. aprila - Neznani storilci so z metodami socialnega inženiringa in lažnim prikazovanjem dejanskega stanja na spletu odgovorno osebo podjetja iz Celja prepričali, da delujejo v imenu slovenske poslovne banke. Oseba jim je na tej podlagi posredovala podatke za dostop do bančnega računa družbe, s katerega so potem ukradli več kot 700.000 evrov.