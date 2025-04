Kitajska podaljšala protimonopolno preiskavo evropskega vinjaka

Peking, 2. aprila - Kitajska bo za tri mesece, do 5. julija, podaljšala protimonopolno preiskavo vinjaka, uvoženega iz EU, ki so jo v Pekingu sprožili v začetku 2024. Kot razlog so navedli "zapletenost primera", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Peking je pred tem v petek sporočil, da bo za tri mesece zamaknil uvedbo dodatnih carin na francoski vinjak.