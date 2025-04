Dokumentarec Odsevanja o osebnosti in ustvarjanju Vinka Möderndorferja

Ljubljana, 2. aprila - V Kinodvoru so danes predpremierno predvajali dokumentarni film Odsevanja o pisatelju, pesniku in režiserju Vinku Möderndorferju, nastal v produkciji RTV Slovenija. Poleg njegovega opusa film govori o današnji vlogi umetnosti. Ta je najpomembnejša sila v tem svetu, sploh zdaj, ko je svet v moralni in etični krizi, je Möderndorfer povedal za STA.