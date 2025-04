V centru za pomoč pri prekomerni rabi interneta tudi delo z žrtvami spletnega nasilja

Koper, 2. aprila - Center pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout, ki od lani deluje tudi v Mestni občini Koper, nudi tudi pomoč žrtvam spletnega nasilja. Soustanovitelj in direktor centra Boris Veler je na današnjem dnevu odprtih vrat centra na Markovcu povedal, da imajo največ uporabnikov v starosti med 15 in 30 let, najstarejši jih je imel 75.