AZS v lanskem letu poslovala pozitivno, ekipno EP v Mariboru po načrtih

Ljubljana, 2. aprila - Upravni odbor Atletske zveze Slovenije se je v torek zbral na 2. redni seji. Kot je danes pojasnil direktor AZS Nejc Jeraša, je zveza v lanskem letu poslovala pozitivno, med drugimi glavnimi tematikami pa so debatirali tudi o mednarodni atletski ligi Telekom Slovenije (MAL) in ekipnem evropskem prvenstvu druge in tretje divizije junija v Mariboru.