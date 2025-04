Real po podaljšku v finalu pokala, Oblak drevi proti Barceloni

Ljubljana, 2. aprila - Nogometaši Reala iz Madrida so napredovali v finale španskega kraljevega pokala. Real Sociedad so domači strli šele po podaljšku in napredovali s končnih 5:4. Finalist bo znan drevi, ko se bosta ob 21.30 na povratni tekmi pomerila Atletico Madrid slovenskega vratarja Jana Oblaka in Barcelona.