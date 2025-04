V Ivančni Gorici še ta mesec začenjajo gradnjo kulturno upravnega centra

Ivančna Gorica, 2. aprila - V občini Ivančna Gorica še ta mesec začenjajo gradnjo sodobnega kulturno upravnega centra, ki bo eden največjih projektov občine do zdaj. Pogodbo o tem so v ponedeljek podpisali župan Dušan Strnad ter predstavnika podjetij GH Holding in Eltim, so sporočili iz občine.