V Velenju začetek sezone izposoje mestnih koles Bicy

Velenje, 5. aprila - V velenjski občini so uporabnikom od torka ponovno na voljo mestna kolesa sistema Bicy. Sistem vključuje 122 koles, od tega jih je 56 električnih in 66 navadnih na 17 postajah v Velenju in petih v Šoštanju. Uporabniki morajo za dostop do sistema opraviti letno registracijo.