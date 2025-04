Solkan, 2. aprila - Kajakaši in kanuisti na divjih vodah se bodo konec tedna spet zbrali na tradicionalni slalomski tekmi ICF v Solkanu. Letos je za nastop prijavljenih 325 tekmovalcev iz 21 držav, prvič tudi iz Indije in Kolumbije. V soboto in nedeljo se bodo tekme začele ob 9. uri.