Umrl ameriški igralec Val Kilmer

New York, 2. aprila - Umrl je ameriški igralec Val Kilmer, ki je zaslovel s filmom Top Gun, znan pa je bil tudi po vlogah pevca Jima Morrisona v biografskem filmu The Doors in Brucea Waynea v filmu Batman za vedno, poroča ameriški časnik New York Times. Star je bil 65 let, po navedbah njegove hčere Mercedes Kilmer pa je umrl za posledicami pljučnice.