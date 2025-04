Demokratski senator Booker z neprekinjenim govorom postavil nov rekord kongresa ZDA

Washington, 2. aprila - Demokratski senator iz New Jerseyja Cory Booker je ponoči po 25 urah in štirih minutah končal maratonsko kritiziranje ukrepov vlade republikanskega predsednika Donalda Trumpa in pri tem postavil nov rekord z neprekinjenim govorom v zveznem senatu. 55-letni senator je napovedal, da je to šele začetek upora proti ukrepom vlade.