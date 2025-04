Sodišče namerava odločitev glede Le Pen sprejeti pred predsedniškimi volitvami

Pariz, 1. aprila - Pariško sodišče namerava pritožbo v ponedeljek obsojene političarke Marine Le Pen obravnavati tako, da bi o tem primeru razsodilo poleti 2026, so danes sporočili s sodišča. V primeru ugodne sodbe bi to poslanki in nekdanji vodji skrajno desne stranke Nacionalni zbor (RN) omogočilo kandidaturo na predsedniških volitvah leta 2027.