V Litvi našli truplo še zadnjega pogrešanega ameriškega vojaka

Vilnius, 1. aprila - Tudi zadnjega od štirih ameriških vojakov, ki so prejšnji teden izginili med urjenjem na vzhodu Litve, so danes našli mrtvega, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdila ameriška vojska. Preostale tri so mrtve našli že v ponedeljek, potem ko so iz močvirja izvlekli njihovo oklepno vozilo.