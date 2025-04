Odbor DZ zavrnil predlog NSi za pripravo zakonodaje na področju agencijskega dela

Ljubljana, 1. aprila - Odbor DZ za delo je zavrnil predlagani sklep, s katerim bi ministrstvu za delo naložili pripravo ustrezne zakonodaje na področju agencijskega dela. Sklep so predlagali v poslanski skupini NSi, kjer so tudi zahtevali sklic današnje nujne seje odbora na to temo. Na ministrstvu so pojasnili, da se s spremembo zakonodaje že ukvarjajo.