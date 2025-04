Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 4.)

Ljubljana, 1. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o začetku začasnega prenosa posmrtnih ostankov okoli 3450 žrtev povojnih množičnih pobojev, ki so jih leta 2022 izkopali iz Jame pod Macesnovo gorico, v državno kostnico v Škofji Loki. Poročale so tudi o številu slovenskih turistov, ki so lani na Hrvaškem prenočevali pri zasebnikih.