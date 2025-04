Vreme: Ponoči bo pretežno oblačno in vetrovno

Ljubljana, 1. aprila - Ponoči bo pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, v alpskih dolinah malo nad 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo na Primorskem precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Veter bo čez dan počasi slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in ob morju do 20 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do srede dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem na izpostavljenih mestih lahko presegali hitrost 100 kilometrov na uro.

Obeti: V četrtek in petek bo večinoma sončno. V soboto čez dan bo še prevladovalo sončno vreme, proti večeru pa se bo oblačnost od severa povečala, začelo bo deževati.

Vremenska slika: Nad severnim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim Sredozemljem pa je ciklonsko območje. Z okrepljenim severovzhodnim vetrom priteka k nam razmeroma topel in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na severu Hrvaške bo rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen severovzhodnik, ob severnem Jadranu zmerna do močna burja. V sredo se bo v krajih zahodno od nas in ob Jadranu delno zjasnilo, drugod bo še zmerno do pretežno oblačno. Veter bo postopno oslabel.