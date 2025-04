Zadnji dan za prijavo v srednjo šolo in dijaški dom

Ljubljana, 2. aprila - Z današnjim dnem se izteka rok za oddajo prijavnice za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2025/26. Letos jo je po novem možno oddati elektronsko. Stanje prijav po posameznih programih oz. šolah bo ministrstvo objavilo najpozneje do 8. aprila, do 6. maja pa bodo lahko nato učenci svojo prijavo prenesli v drug program.