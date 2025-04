V Kuretnem pri Laškem odkrili spominsko obeležje ob 80. obletnici sestrelitve avstralskega letala

Laško, 1. aprila - V Kuretnem pri Laškem je danes potekala slovesnost ob odkritju spominskega obeležja avstralskemu pilotu Barnabyju B. Daviesu, ki so ga pred osmimi desetletji sestrelili nad tem območjem. Obeležje simbolizira pogum, solidarnost in humanost ter vrednote, ki so bile ključne v težkih časih in ki nas povezujejo še danes, so sporočili z občine.