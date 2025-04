Slovenija v popotresni Mjanmar pošilja strokovnjaka za oceno stanja

Ljubljana, 1. aprila - Slovenija bo v Mjanmar napotila strokovnjaka za oceno stanja in koordinacijo po uničujočem potresu, ki je v petek prizadel to azijsko državo, je danes na dopisni seji odločila vlada. Napotitev je predvidena za obdobje od 14 do 21 dni z možnostjo podaljšanja in rotacije strokovnjakov.