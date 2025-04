Pred poslanci naposled odločanje o razmejitvi zdravstva

Ljubljana, 2. aprila - Poslanci DZ bodo na izredni seji opravili tretjo obravnavo in odločanje o predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi razmejila javno in zasebno zdravstvo. Predlogu nasprotujejo v opoziciji in zdravniških organizacijah, a se mu ob podpori koalicije obeta sprejetje. Tik pred ciljno črto v Levici sicer predlagajo še nekaj manjših sprememb.