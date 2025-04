Papež Frančišek dobro okreva

Vatikan, 1. aprila - Papež Frančišek, ki se je več kot mesec dni zdravil v bolnišnici zaradi pljučnice, sedaj dobro okreva, so danes sporočili iz tiskovne službe Vatikana. Pojasnili so, da je rentgen pokazal izboljšanje na pljučih, izboljšale so se tudi njegove motorične sposobnosti in dihanje. Ali se bo udeležil obredov v velikem tednu, še niso sporočili.