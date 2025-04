Jevšek v Sarajevu o nujnosti povečanja udeležbe žensk v vseh sektorjih družbe

Ljubljana/Sarajevo, 1. aprila - Razkorak med spoloma na vodstvenih in odločevalskih položajih kaže na nujno potrebo po učinkovitih strategijah in ukrepih za povečanje udeležbe žensk v vseh sektorjih družbe, je na Regionalnem političnem dialogu o dobrem upravljanju in voditeljstvu žensk v jugovzhodni Evropi v Sarajevu poudaril minister Aleksander Jevšek.