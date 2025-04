Izrael proti nadzoru Palestinske uprave nad Zahodnim bregom

Ramala, 1. aprila - Izraelska obrambni in finančni minister Izrael Kac in Bezalel Smotrič sta danes ob obisku zasedenega Zahodnega brega zatrdila, da Palestinski upravi ne bodo dovolili, da bi nadzorovala to ozemlje, ki ga Izrael nezakonito okupira od leta 1967. Smotrič je ob tem dejal, da so lani na Zahodnem bregu porušili rekordno število palestinskih domov.