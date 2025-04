Jeseničani po dveh podaljških strli Ritten za finale alpske lige

Jesenice, 1. aprila - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so se uvrstili v finale alpske lige. V današnji četrti polfinalni tekmi so Ritten v domači Podmežakli premagali šele po podaljških z golom v 86. minuti s 4:3 (0:0, 1:1, 2:2; 1:0) in se z gladkim izidom 4:0 v zmagah uvrstili v finale, kjer bo njihov tekmec Zell am See.