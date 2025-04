KGZS: Kmetijstvo ne uničuje, temveč ohranja ravnovesje ekosistema

Ljubljana, 1. aprila - Slovensko kmetijstvo se po navedbah Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) strogo drži zakonskih omejitev in strokovnih priporočil za trajnostno upravljanje kmetijskih površin. "Kmetje so ključni varuhi naravnega okolja, saj s prilagojenimi praksami skrbijo za ohranjanje biotske raznovrstnosti," so zapisali.