Biotehniška fakulteta z nasveti proti pozebi v nasadih

Ljubljana, 1. aprila - Konec tega in v začetku prihodnjega tedna se obeta vdor hladnega zraka, ki lahko povzroči spomladansko pozebo v nasadih in s tem veliko gospodarsko škodo. Nasade je mogoče zaščiti, strokovnjaki svetujejo oroševanje, ogrevalne sisteme, vetrnice in dimljenje ter uporabo biostimulantov na podlagi aminokislin ali na podlagi alg.