V izraelskem napadu na Bejrut med štirimi mrtvimi tudi predstavnik Hezbolaha

Tel Aviv/Bejrut, 1. aprila - Izrael je danes znova napadel Bejrut, pri čemer so bili po navedbah libanonskih oblasti ubiti štirje ljudje. Med njimi je tudi predstavnik libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah. To je bil drugi izraelski napad na libanonsko prestolnico od uveljavitve krhke prekinitve ognja med Izraelom in Hezbolahom novembra lani.