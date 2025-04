Osumljencu poskusa uboja v Kopru odredili pripor

Ljubljana, 1. aprila - Koprski kriminalisti so v nedeljo ponoči v okolici Kopra obravnavali poskus uboja, ki ga je utemeljeno osumljen 24-letni državljan Srbije. Osumljeni se je sprl z 31-letnim slovenskim državljanom in mu z uporabo fizične sile in nevarnega predmeta poskušal vzeti življenje. Dežurna preiskovalna sodnica je zanj odredila pripor, so sporočili s policije.