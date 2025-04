Domu starejših Logatec zaradi onesnažene vode na pomoč priskočili drugi zavodi

Logatec, 1. aprila - Od petka uvedena prepoved uporabe pitne vode v delu Logatca zaradi kemičnega onesnaženja je precej spremenila opravila v tamkajšnjem domu starejših in dodatno obremenila zaposlene. Med drugim so jim na pomoč pri pranju perila in posode priskočil drugi zavodi. Rezultati analiz v ponedeljek odvzetih vzorcev naj bi bili znani kmalu.