Na festivalu Tresk ponovno druženje neodvisne slovenske glasbe

Ljubljana, 2. aprila - V Ljubljani se začenja festival Tresk, ki se osredotoča na krepitev domače glasbene scene in s poudarkom na potrebah lokalnih založb ponuja kritične razprave o ustroju založniško-glasbenega ekosistema. Poleg sejmišča bo ponudil spremljevalni program - manjše pop up koncerte, delavnico, okroglo mizo ter koncertne in klubske večere.