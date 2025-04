Srbija in Madžarska sklenili sporazum o vojaškem sodelovanju

Beograd, 1. aprila - Srbski in madžarski obrambni minister Bratislav Gašić in Kristof Szalay-Bobrovniczky sta v Beogradu danes podpisala t. i. načrt dvostranskega vojaškega sodelovanja, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Državi sta sporazum sklenili manj kot mesec dni po tem, ko so sporazum o vojaškem sodelovanju podpisali Hrvaška, Albanija in Kosovo.