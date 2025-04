Podjetja in zaposleni se lahko vnovič pridružijo pobudi kolesarjenja v službo

Ljubljana, 1. aprila - Podjetja in zaposleni lahko letos vnovič sodelujejo v nacionalni pobudi Polni zagona kolesarimo v službo. Začetek akcije, ki poteka od 31. marca do 25. maja, so organizatorji danes obeležili s posebnim dogodkom v Ljubljani. Kot so izpostavili, odziv sodelujočih iz leta v leto raste, skupno pa se jim je do sedaj pridružilo 3500 kolesarjev.