Nacionalni zbor po obsodbi Le Pen napoveduje boj za zmago

Pariz, 1. aprila - Vodja francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor (RN) Jordan Bardella in nekdanja vodja RN Marine Le Pen sta v več javnih izjavah izrazila kljubovalnost in napovedala boj za zmago na predsedniških volitvah leta 2027, potem ko je sodišče v ponedeljek obsodilo Le Pen in ji zaradi zlorabe evropskih sredstev prepovedalo kandidaturo.