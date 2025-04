Za urejanje komunalne infrastrukture v občinah Ruše in Žalec tudi evropska sredstva

Ljubljana, 1. aprila - Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes odobrilo evropska sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost za projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v občinah Ruše in Žalec. V Rušah bodo prejeli 572.000 evrov, v Žalcu pa milijon evrov, so sporočili z ministrstva.