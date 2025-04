Na Prevaljah zaživel medgeneracijski center Brinjevka

Prevalje, 1. aprila - V Mežiški dolini je zaživel četrti medgeneracijski center. Z nastopajočimi iz vseh generacij so ga slovesno odprli danes v prostorih Doma starejših Na Fari na Prevaljah. Aktivnosti, ki so se na Prevaljah že izvajale, so zdaj nekako združene pod eno streho, je ob tem dejal župan Matic Tasič. Dopolnil jih bo tudi nastajajoči bližnji park.