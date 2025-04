Slovenske košarkarice uspešne v tujini

Ljubljana, 1. aprila - Slovenske košarkarice so odlično začele končnico državnih prvenstev. Jessica Shepard je v Grčiji z novim dvojčkom že v finalu, Teja Oblak na Češkem in Maruša Seničar v Nemčiji sta v polfinalu, na dobri poti sta tudi Eva Lisec v Rusiji in Zala Friškovec na Madžarskem, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.