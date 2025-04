Moški v centru Ljubljane oropal dve ženski

Ljubljana, 1. aprila - Moški je danes zgodaj zjutraj v centru Ljubljane na ulici zagrozil oškodovankama in od njiju zahteval denar, grožnje pa je podkrepil s pištolo. Ena mu je izročila manjšo količino denarja, nato pa je s kraja peš pobegnil. Policisti so osumljenca na podlagi podanega opisa prijeli in mu odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.