Ministrstvo razpisalo 250 pripravniških mest za vrtce in šole v šolskem letu 2025-2026

Ljubljana, 1. aprila - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v uradnem listu objavilo dva razpisa za skupaj 250 klasičnih pripravniških mest v vrtcih in v šolah v šolskem letu 2025-2026. Za vrtce je razpisanih 80 pripravništev, za šole pa 170 pripravniških mest. Rok za oddajo vlog za oba razpisa je 29. maj, so danes sporočili z ministrstva.