Društvo za opazovanje ptic opozarja na izginjanje ptic zaradi vplivov kmetijstva

Ljubljana, 1. aprila - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije opozarja, da travniške ptice izginjajo predvsem zaradi negativih vplivov kmetijstva. Kot poudarja, je bilo to dokazano s številnimi strokovnimi študijami. V društvu pojasnjujejo še, da ujede kot plenilci ne rabijo uravnavanja populacij, saj za to poskrbijo znotrajvrstni in medvrstni mehanizmi.