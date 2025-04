Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o avtizmu opozorila o večji vključenosti

Ljubljana, 2. aprila - Letošnji svetovni dan zavedanja o avtizmu, ki ga zaznamujemo danes, poteka pod geslom Spodbujanje nevrodiverzitete in cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj. Namen mednarodne pobude je okrepiti zavedanje o avtizmu, spodbujati sprejemanje in razumevanje nevroloških razlik ter poudariti pomen vključujočih politik in praks.