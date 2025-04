Indeksi na evropskih borzah v zelenem

Frankfurt/Pariz/London, 1. aprila - Indeksi na evropskih borzah so trgovalni dan začeli v zelenem območju. S tem so povrnili nekaj izgub, ki so jih ustvarili zaradi negotovosti pred uvedbo ameriških carin. Zlato je ob slabem gospodarskem razpoloženju in zaradi negotovosti na trgih zabeležilo novo rekordno vrednost.