Prometna nesreča na avstrijski avtocesti zahtevala štiri življenja

Dunaj, 1. aprila - V avstrijski deželi Spodnja Avstrija sta danes na avtocesti med Gradcem in Dunajem trčila manjši avtobus in tovornjak. V nesreči so po navedbah policije umrli štirje ljudje, najmanj trije so bili huje poškodovani, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.