Dnevnik o zaporih (1. 4.)

Ljubljana, 1. aprila - Peter Lovšin v komentarju Pobegi iz zaporov in od realnosti piše o pobegih iz slovenskih zaporov. Avtor meni, da je zaporski sistem toga organizacija s številnimi objektivnimi omejitvami, ki se je ne da spreminjati z danes na jutri. Poudarja, da so zapori prezasedeni in tako bo ostalo tudi, ko bodo zapornike preselili v nov zapor v Dobrunjah.